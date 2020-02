Desde hace 14 meses, demandan que particular abra paso vecinal, en Tamiahua

Desde hace 14 meses, habitantes de 4 comunidades, junto con sus ejidos, en el municipio de Tamiahua, piden la intervención del Congreso del Estado para que solucione un conflicto con un particular que cerró el paso a un camino vecinal por el cual transportaban ganado y productos del campo para su comercialización.



Esta situación fue expuesta a la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, por los agentes municipales y comisariados ejidales de las comunidades de San Marcos, Las Mesillas, El Naranjalito y Las Flores, el pasado 13 de enero, quedándose en espera de una respuesta.



En el documento entregado al Ayuntamiento denunciaron que incluso han recibido amenazas de quienes afectan sobre el camino vecinal colocando una tranca y un candado en el punto conocido como “Cruz Morada”.



Los pobladores quieren que se libere el paso y se haga valer el derecho al libre tránsito pues desde hace meses no han podido realizar su actividad comercial y les ha generado pérdidas económicas, además de que no cuentan con servicios de proveedores.



Al comisariado ejidal de San Marcos, Oscar González Aguilar, causa preocupación que la Alcaldesa muestre posible indiferencia a su situación porque hay personas con crisis depresivas, ante la desesperación por no poder realizar sus actividades cotidianas desde hace 14 meses.



El maíz y la naranja se han quedado en los campos, los campesinos advierten estar en quiebra económica y advierten un posible estallamiento social ya que ese paso vecinal, el cual reconocen como parte de una propiedad privada pero se mantuvo abierta públicamente como paso de servidumbre, desde el periodo del ex alcalde de Tamiahua, Honorio Ramírez Alejandre, por tanto consideran que hay omisión por la autoridad municipal para intervenir.



Para esto, hicieron de conocimiento al diputado federal, Marco Antonio Medina Pérez, para que coadyuve a la solución de este problema ante las instancias estatales y federales correspondientes ya que no tienen ayuda del gobierno de Medellín Careaga.



Hay necesidades por cubrir para las 4 comunidades, dejaron de recibir los servicios de empresas particulares, como el abastecimiento de agua de consumo, gas doméstico, alimentos que se distribuyen en tiendas de abarrotes. Tampoco pueden trasladar a sus enfermos y esto, causa desesperación a los habitantes.