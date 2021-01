Desde hace 14 meses, Mercado de Catemaco carece de agua potable

Locatarios del mercado municipal de Catemaco se quejan de la falta de agua desde hace 14 meses, debido a que el Ayuntamiento tiene un adeudo con la Comisión del Agua del Estado Veracruz (CAEV).



Indican que el adeudo asciende a 269 mil pesos y que ellos han buscado la manera de hacer sus propios contratos pero al existir la deuda no pueden hacerlo, lo que ha imposibilitado que puedan contar con el líquido.



Una de las personas entrevistadas indicó que en algunas ocasiones tienen que acudir por agua a la laguna, agua que es utilizada para los sanitarios y aunque el Ayuntamiento los apoya con algunas pipas con agua, es insuficiente para las necesidades del lugar.



El olor de los sanitarios es insoportable para los que acuden a diario al mercado, al igual para los locatarios quienes ya no aguantan esta situación insalubre por la falta de agua.



Refieren que han acudido a ver al alcalde Julio Ortega Serrano pero les ha indicado que no puede pagar la deuda, por lo que serían ellos quienes tendrán que hacer sus propios contratos, sin embargo, al existir el adeudo esto no puede ser.



Manifiestan que son 25 locales los que no cuentan con agua y que para hacer los nuevos contratos la deuda debe estar cubierta al 100%.



Es por ello que exigen que el Gobierno del Estado haga algo al respecto, ya que no es posible que una ciudad cuya derrama económica provenga del turismo esté en estas condiciones.