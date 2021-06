Desde hace 15 meses se informó, incluso al Presidente, sobre la torre en Veracruz

Desde marzo del año pasado, el grupo ciudadano “Civilistas Veracruzanos” notificó no sólo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente municipal Fernando Yunes Márquez, de la apurada edificación de la torre que se levantaba en la calle Arista esquina con Xicoténcatl en esta ciudad, la cual “afecta severamente las visuales y el paisaje cultural de nuestro Centro Histórico”; sin embargo, “fueron omisos”, reconoció Daniel Nahmad Molinari, quien encabeza esta organización ciudadana.



Por más de 15 meses se esperó que los tres órdenes de Gobierno intervinieran en este asunto que hoy cobró vigencia por el comentario que hizo en una de sus conferencias de prensa, conocidas como “mañaneras”, el Mandatario nacional, quien se refirió a esa torre diciendo que le dio “mucho coraje" ver el edificio construido casi en el Centro Histórico, por lo que esperaba que fuera “rebanada”, preguntándose "¿Cómo dan permiso para eso? ¿Y el patrimonio histórico?".



Al respecto, Nahmad Molinari, quien hace varias décadas fuera director del Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) en el estado de Veracruz, insistió en que los funcionarios del Gobierno Estatal y Municipal en esta ciudad, fueron omisos y no pueden argumentar que no sabían del tema.



Recordó el representante de “Civilistas Veracruzanos”, que incluso el viernes 6 de marzo del año pasado, él y Rafael Covarrubias Maldonado, integrante del grupo ciudadano, dieron una rueda de prensa a la que asistieron más de una veintena de medios de comunicación, “sin embargo, se aplicó a nuestra denuncia el cerco informativo”, pues la información no se generalizó.



De lo que ahora se asombran funcionarios de los tres niveles de Gobierno respecto a la torre que se edificó en la zona centro de la ciudad de Veracruz, fueron advertidos desde el cuatro de marzo por el grupo “Civilistas Veracruzanos” en una misiva de cuartilla y media en la que se lee lo siguiente:



C. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

C. Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador Constitucional del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave

C. Fernando Yunez Márquez

Presidente Municipal de Veracruz



Los abajo firmantes, ciudadanos mexicanos en pleno uso de nuestros derechos políticos y civiles, acudimos a Ustedes con el fin de solicitarles su intervención en el asunto que abajo describimos:



Primero: De manera sorpresiva y a un ritmo de construcción acelerado, se ha estado levantando un edificio que ya alcanza los quince pisos de altura y amenaza seguir creciendo, dicho edificio se ubica en las calles de Arista entre Xicoténcatl y callejón José María Peña.



Segundo: El edificio en cuestión es colindante con la zona de monumentos históricos de Veracruz, declarada por el Ejecutivo Federal el 23 de febrero de 2004 y que protege un conjunto de edificaciones históricas y su contexto en el ámbito territorial, se halla así mismo en la zona de manejo A del polígono urbano del Centro Histórico que contempla y regula el Municipio de Veracruz, Veracruz, conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Centro Histórico publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de julio de 2007.



Tercero: Dicha obra afecta severamente las visuales y el paisaje cultural de nuestro Centro Histórico, es particularmente agresiva en su volumen con relación al edificio histórico conocido como Faro Carranza, el cual ha quedado totalmente opacado y minimizado por la nueva construcción en su visual desde la bahía. Las afectaciones visuales al paisaje del histórico puerto de Veracruz pueden ser mayores a partir de un estudio específico en la materia. Ello viola diversos preceptos legales y tratados internacionales.



Por todo lo anterior, de manera respetuosa y en estricto apego a nuestras garantías constitucionales y particularmente al artículo 8º de nuestra Carta Magna, solicitamos a Ustedes:



Primero: Se nos haga saber si la obra en cuestión cuenta con todas las licencias de obra en materia ambiental, de patrimonio histórico, de infraestructura urbana y demás y si éstas fueron emitidas conforme a estrictos criterios técnicos y acorde a la legislación municipal, estatal y federal.



Segundo: Se suspenda la obra en cuestión hasta que quede perfectamente claro y transparente que la obra no sólo cuenta con los permisos y licencias respectivas, sino que su realización no afectará el ambiente y el paisaje del que gozamos los veracruzanos y los visitantes nacionales e internacionales, así como el respeto al desarrollo urbano.



Tercero: Que toda obra de esta naturaleza contemple el derecho humano que tenemos a un medio ambiente adecuado y que respete los valores naturales y culturales de nuestra conformación histórica y nuestro paisaje, el cual es de todos.



Por ello, Daniel Nahmad Molinari reiteró que no se pueden decir sorprendidos los representantes de los tres niveles de Gobierno.