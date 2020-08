Desde hace 18 años, protestan para que baje el cobro de luz en Veracruz

El representante de la Coalición Regional de Resistencia Civil en el sur de Veracruz, Alfredo Basurto Hernández, se pronunció en contra del aumento a las tarifas eléctricas en aquella zona y por lo tanto, recordó que más de 70 mil usuarios no han pagado el servicio desde hace 18 años.



"Nos pusimos en resistencia civil de no pago desde el 2002, todo el sur de Veracruz, estamos hablando de usuarios desde Jesús Carranza hasta Las Choapas y por parte de la Sierra de Tatahuicapan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, nos pusimos en una resistencia por las altas tarifas", dijo.



Lamentó que pese a esto, las tarifas sigan en aumento a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometiera la reclasificación de dicho servicio en la entidad.



"Nosotros estamos pidiendo tarifas más bajas, la 1F, la tarifa más baja en todo el país. Le hacemos un llamado a todos los diputados federales, locales y Gobernador, que le pongan el ojo a Veracruz. No es es posible que grandes empresarios, comerciantes y amas de casa tengan tarifas demasiado altas, pagamos la luz o comemos".



Criticó que con la situación que se está suscitando por la pandemia, los Gobiernos Federal y Estatal no hayan dado una solución a los más vulnerables respecto al pago de la energía eléctrica, condonando por lo menos dos meses.



"No es posible que no puedan cancelar cuando menos dos bimestres de energía eléctrica, porque la gente no tiene trabajo, o paga o come".



Dio a conocer que ante la falta de pagos de los usuarios, se ha generado una deuda de más de 167 millones de pesos, por lo que urgió también la condonación a estos retrasos en el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como en Tabasco.



"No es posible que en Tabasco se hayan condonado más de 11 mil millones de pesos de deudas hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Le pedimos al Gobernador que también se faje los pantalones, porque no es posible que en Tabasco se haya hecho", finalizó.