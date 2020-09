Desde hace 20 años, 9 empresas del puerto de Veracruz operan sin permisos

Al menos 9 de las 23 empresas de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) operan sin ningún permiso desde hace 20 años, incurriendo además en el manejo inadecuado de sus desechos, reveló el titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés.



Detalló que tras hacer la notificación a las empresas involucradas en la contaminación ambiental por el uso del basurero municipal clausurado el año pasado, se les emitió orden de inspección.



“Ellos ya están bajo nuestro procedimiento, estas 23 empresas cesionarias son corresponsables del daño ambiental y en cualquier momento las podemos clausurar su operación porque hay por lo menos 9 que no tienen ningún tipo de permiso. Ya se les hizo la orden de inspección y ya nos contestaron”.



Además de la remediación ambiental que deberán hacer, también son acreedoras a una sanción económica y en caso de no acceder, podrían ser clausuradas en los próximos días, toda vez que ya se vencieron los plazos desde la inspección realizada por la Secretaría de Medio Ambiente en 2018.



“Ya se vencieron los plazos condicionantes que la propia autoridad estatal y federal pusieron al API, no cumplieron, no existe el sitio, contaminaron el sitio, hay una responsabilidad directa”, dijo.



Rodríguez Cortés recordó que la Administración Portuaria Integral debe cumplir con la instalación de un relleno sanitario propio y dentro de las instalaciones del recinto portuario porque así está estipulado en la Ley de Puertos.



“Vamos a tomar decisiones en los próximos días porque las que no quieran ajustarse y pagar el daño ambiental lo que vamos a hacer es clausurar las empresas e incluso poner a consideración a la federación la revocación de la concesión”, advirtió.



Por el momento, explicó que se avanza en la notificación de las empresas cesionarias y hay pláticas con nuevo director de APIVER, el almirante Eduardo Ledezma Abaroa, para acordar la instalación de su propio relleno sanitario.