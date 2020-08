Pobladores de Coatzintla demandaron retirar una estructura metálica abandonada en el campo deportivo “Miguel Alemán”.



Por redes, la entrenadora Antonia Almora Barrera señaló que lleva abandonada desde hace tres años y aunque no hay actividad deportiva, causa estragos sobre el suelo que se ocupa para el futbol.



Hoy el sitio está lleno de maleza y no puede ser utilizado para sus fines deportivos.



La estructura corresponde a la obra abandonada del Gimnasio Municipal que llegara a impulsar el ex diputado federal Leonardo Amador Rodríguez, quien representó al PRD. En su momento, informó que esta obra forma tuvo una inversión de 14 millones de pesos que gestionó para el Distrito V.



De acuerdo con información publicada, la constructora responsable incumplió con el contrato que establecía que debió concluir en plazo de 110 días los trabajos.