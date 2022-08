Desde hace 3 meses no saben nada de sus familiares; llegan a Xalapa a exigir justicia

Familiares de desaparecidos en el municipio de Rafael Lucio exigen justicia en plaza Lerdo de Xalapa.Modesta Hernández Carrero, madre del joven desaparecido Miguel Ángel Durán Hernández, de 24 años, aseguró que su situación es algo que no puede superar, “él no es un asesino, no es un ladrón. Él estaba trabajando en una clínica con Jóvenes construyendo el Futuro. Él fue a esa casa de Eduardo, otro de los desaparecidos, a componer una computadora y de esa casa desapareció. Queremos justicia, queremos encontrarlo”.Eduardo García Piedra es otro de los desaparecidos y propietario de la casa en donde ocurrió el suceso, “se ve cuando baja un coche y se los lleva, no tenía amenazas, mi papá no se metía con nadie, la gente rumorea que estaba con malos y se lo llevaron. Toda su casa la dejaron volteada y tenemos pruebas de todo eso y la Fiscalía no ha hecho nada”, señaló Saira Evelin García, hija de Eduardo.Entre los desaparecidos se encuentra a también Carlos Jiménez y Carlos Muñoz, quienes se encontraban también en casa de Eduardo. Mismos que desde el 23 de mayo no se ha sabido al respecto.“Pedimos que nos ayuden porque somos unas personas que vamos al día, ni siquiera podemos pagarle a un licenciado para que nos ayuden a que las cosas se agilicen. Ya van a ser tres meses y no sabemos nada de ellos”, señaló Hernández Carreto.Las familiares de los desaparecidos señalan que el actual alcalde de Rafael Lucio no los ha apoyado mucho pues Evelin García dijo que “solamente habló en la Fiscalía y sí me aparece un video donde él habla, pero de ahí en fuera no ha hecho nada”.Asimismo, la hija de Eduardo refirió que algunos intentan aprovechar su desaparición y tratan de extorsionarlos, “me hablan a mi Face, me dicen que me entregan a mi papá en tal hora y tal lugar, pero sólo son extorsiones”.La madre del desaparecido Miguel Ángel, recriminó la inseguridad actual; “es injusto que a las personas buenas les pasen cosas así y no haya justicia, porque uno ya no puede ni hacer un trabajo a una casa porque te desaparecen y de ahí ya no te encuentran nunca. Ya nadie es libre de salir a la calle ni de ganarse un peso, porque te llevan”.La mujer aseguró que en las fiscalías no les dicen nada, “sólo dicen que pura investigación, queremos que se haga justicia, quiero encontrar a mi hijo, esté como esté”.