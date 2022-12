Desde hace 4 años agricultores de la región de Orizaba no reciben apoyos

A pesar de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) tendrá un recorte presupuestal para el 2023, a los campesinos de la región de Orizaba no les importa, pues desde hace cuatro años no han visto beneficios para el agro, indicó Juan Artemio Rodríguez Maceda, dirigente del Comité Regional Campesino (CRC) de Orizaba.Mencionó que el año pasado a la dependencia le quitaron 60 mil millones de pesos, por lo que se quedó únicamente con 30 mil millones que de nada sirvieron, al menos no les llegaron proyectos productivos ni insumos para ayudarles en sus cultivos.Señaló que ya no les importa si sigue bajando el presupuesto para esa dependencia, pues no hay apoyo de su parte, si acaso a algunos les llega algo mínimo y a otros nada.Reconoció que las autoridades hablan mucho del programa Sembrando Vida, pero en realidad sólo benefició a unos cuantos y aunque se propuso que lo dividieran para que se pudiera apoyar tanto al sistema forestal como al agrícola, no se hizo.Mencionó que esa ayuda es muy buena, porque otorga una cantidad mensual, pero a los cañeros y cafetaleros no les llegó nada y son los que hoy viven una crisis profunda.Comentó que a los cañeros hay quienes no les han pagado la zafra del pasado ciclo azucarero y en esas condiciones está el 30 por ciento de quienes llevan su producto a los ingenios.Señaló que lo que les gustaría es que al menos las empresas les paguen lo justo, pero actualmente pasan por una crisis derivada de una economía complicada.