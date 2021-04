Desde hace 5 años se muere el turismo en Coatzacoalcos; no esperan mejoría

Por las vacaciones de Semana Santa, la ocupación hotelera en Coatzacoalcos pasó del 7.38 reportado en 2020 a apenas 14.76 en este año.



El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Esteban Enríquez España, dijo que se trata de una ocupación promedio, toda vez que en 2019, previo a la pandemia, se llegó al 39.71 por ciento.



“En esta Semana Santa hubo una ocupación promedio en la ciudad de 14.76 por ciento, si bien es mayor que la del año pasado que fue de 7.38 por ciento, fue el doble este año, realmente con la que hay que compararla sería con el 2019 previo a la pandemia que fue del 39.71”, detalló.



No obstante, aclaró que la baja ocupación persiste desde el 2016, cuando los hoteles y moteles ya reportaban poca afluencia de visitantes y agregó que no ven indicios que la situación mejore, pese a las inversiones que anuncia el Gobierno Federal.



Mencionó que la ocupación promedio en el mes de marzo fue del 16.94 por ciento, mientras que en Semana Santa del 14.76 por ciento, por lo que se reporta una baja del 2.18 por ciento.



“La ocupación promedio del mes de marzo es de 16.94 por ciento en la ciudad, esto es enfocándonos en Semana Santa que fue del 14.76 por ciento, en Semana Santa bajó la ocupación, está por debajo del promedio de marzo. Esperamos que mejore la situación, aunque no vemos realmente en el panorama algo que nos indique que así será”, apunto.