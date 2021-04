Buenas tardes.



Quisiera expresar mi molestia porque en la Unidad Magisterial no ha caído agua desde hace 5 días. Conocemos el calendario de tandeo pero no se ha respetado y CMAS no avisa si hay algún desperfecto o algo. Lo peor es que quiere uno hacer reporte y es difícil lograr que conteste una operadora.



Considero que en época de pandemia el vital líquido no puede faltar, pues es parte de las medidas higiénicas para mantenernos libres de COVID.



Agradezco la atención y hago mi llamado a las autoridades correspondientes a través de este medio.



Atentamente,



Vecina de la Unidad Magisterial