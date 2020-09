Desde hace 7 días, colonia de Coatzacoalcos no tiene luz; le llevan plantón a CFE

Vecinos de la colonia Francisco Villa, en Coatzacoalcos, se manifestaron este martes afuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que desde hace seis días no tienen luz.



Se trata de habitantes de las calles Siete Tribus, Kukulcán y Emiliano Zapata, quienes se apostaron en la entrada principal del estacionamiento para bloquear la movilidad de las unidades.



El señor Enrique Leyva dijo que aunque han marcado infinidad de veces a los números de servicio, no han encontrado respuesta, por eso decidieron hacer el plantón.



Explicaron que la falta de luz en su colonia es por un transformador que se quemó por la tormenta eléctrica de la madrugada del jueves de la semana pasada.



Las jefas de manzana de ese sector dijeron que una cuadrilla de la CFE se trasladó a la colonia para atender la petición y que no se iban a mover del lugar hasta que exista una solución.



Debido a la falta de energía eléctrica, los estudiantes no han podido recibir clases, los alimentos ya se echaron a perder y una señora por equivocación le puso azúcar al huevo de su marido.