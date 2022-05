Desde hace 7 meses, CAEV abandonó obra en Nogales

Afectados por la obra que personal de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz inició el año pasado y que a la fecha permanece abandonada, generando estragos en la colonia centro de Nogales, esta mañana vecinos amagaron con tomar las oficinas de la dependencia para protestar.Y es que van siete meses desde que trabajadores de la CAEV, al mando de Raúl Bernardo Leyva Calderón, abrieron la calle Primera de Colón a un costado del mercado Primero de Mayo, para reparar la tubería; pero hasta la fecha, la obra se encuentra abandonada.Los vecinos afectados señalan que la respuesta del titular de la dependencia es que no hay tubería para hacer la reparación y por ello durante las 24 horas del día se riega el agua que provee a toda la región.Propietarios de viviendas no pueden utilizar estacionamientos debido a que la calle permanece cerrada a la circulación vehicular pero también hay casas que han resultado afectadas por la humedad de las filtraciones del agua.Otro de los problemas es el estancamiento de agua que ha generado la proliferación de larvas y con ello, la anidación de moscos, ante un inicio de temporada de lluvias en la que autoridades municipales realizan acciones contra el dengue, zika y chikungunya.Los afectados advirtieron que de no tener pronta respuesta a sus necesidades, estarán en condiciones de tomar las oficinas de la CAEV en Nogales y exigir peritajes para que la dependencia Estatal pague los daños ocasionados.Aseguran que mientras esta obra afecta a unas 40 familias, la CAEV continúa cobrando el servicio de agua a pesar de que muchos carecen del líquido.