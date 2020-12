Desde hace 8 años, colonia de Coatzacoalcos reclama agua potable

Habitantes de la colonia El Faro de Villa Allende se manifestaron frente a las instalaciones de la CMAS Coatzacoalcos, pues desde hace ocho años no cuentan con el servicio de agua potable.



Los afectados indicaron que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento los abastece a través de pipas pero tienen más de un mes que no les han surtido, por lo que decidieron plantarse frente a las oficinas para exigir que les resuelvan el problema.



Agregaron que quienes tienen la posibilidad han colocado bombas con un costo de 28 mil pesos pero quienes no cuentan con el recurso tienen que acarrear cubetas de agua de los pozos cercanos, e incluso hasta comprar.



Sin embargo, muchas familias han optado por reciclar el agua de lluvia para realizar sus necesidades básicas del hogar y de higiene personal.



“Las autoridades nos dicen que ya va a llegar pero hasta la fecha no nos resuelven, estamos en pandemia, tememos por la salud de los niños, las personas todos los días tienen que acarrear agua, no es justo, mis vecinos de bajos recursos no tienen dinero para una bomba”, agregó una de las afectadas.



Ante este panorama, solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que las autoridades locales hacen caso omiso a su petición.