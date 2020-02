Desde hace años, Organismo Local Electoral de Veracruz quiere su propio edificio

A pesar de insistir, por tres años seguidos, por presupuesto para construir un edificio propio, a la fecha no existen visos para concretar dicho proyecto, admitió el presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla.



Lo anterior, aun cuando el ente cuenta con un terreno idóneo en Arco Sur "pero nos lo han quitado, cada año".



"Entiendo por la cuestión de que el Estado no tiene lo suficiente para esos temas pero a la vez les he dicho que lo recapacitaran", dijo.



Y es que desde su punto de vista, el tener un edificio propio amortiza los gastos de arrendamiento.



"Con lo que pagamos tres años de renta se recupera la inversión y sería un patrimonio para el Estado, no es del OPLE, es del Estado".



Dijo que este proyecto costaría 22 millones de pesos, ya solicitados a Finanzas y Planeación.



"Y si sobrara, se regresaría pero ese tema está cerrado, no habrá edificio para el OPLE", dijo.