Desde hace casi un mes, Orizaba no ha requerido su Centro de Atención COVID

Debido a que no hay pacientes que requieran su uso, el Centro de Atención Médica Expandida (CAME) de Orizaba para casos de COVID-19 no ha operado desde hace casi un mes, informaron médicos.



No obstante, los galenos que prefirieron omitir su nombre criticaron que este espacio, en el cual el Instituto de Salud del Bienestar (INSABI), Gobierno del Estado y Ayuntamiento invirtieron recursos, “es un elefante blanco” pues sólo se quiso aparentar la atención a la pandemia.



Señalaron que el personal del CAME fue enviado a la Ciudad de México —donde hospitales han alcanzado niveles críticos de ocupación— y otra parte del personal está en el Hospital Regional de Río Blanco.



Por ahora, si el IMSS quiere mandar a recuperación a un paciente en esta zona, debe ser atendidos en los hospitales COVID-19.



“Sabemos que la misma Secretaría de Salud ha manifestado que ya no se tenían que hacer responsables de paciente con Coronavirus, más que en los hospitales dedicados a atender a ese tipo de enfermos”, dijeron.



De acuerdo con los médicos, el CAME funcionaría de nueva cuenta en febrero o marzo, previéndose repunte de casos tras las festividades de fin de año y Día de Reyes.