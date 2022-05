Desde hace dos semanas no tienen luz en Antón Lizardo, Alvarado

Por falta de luz eléctrica desde hace más de dos semanas, vecinos de la colonia Ruiz Cortines de la localidad de Antón Lizardo, en Alvarado, bloquearon el bulevar de la Riviera Veracruzana, que conecta a Boca del Río con la Heroica Escuela Naval Militar; exigen ser atendidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Explicaron que han puesto en distintas ocasiones reportes ante la Comisión y ahora decidieron bloquear la carretera con piedras, cuerdas, sillas, llantas y palos en mano.Acompañada por grupo de hombres y mujeres afectados, la vecina Mayra Elizabeth Romero Soriano, urgió pronta solución.“El transformador esta fallando, ya no aguanta la sobrecarga, son 100 casas para uno sólo. (…) El transformador está abierto para que aguante la carga, ya es mucho, son 15 días. Tenemos varios enfermos”, dijo.Aclaró que no buscan afectar a los automovilistas, pero personal de CFE había prometido resolver este mismo día y no habían llegado.Otra vecina afectada advirtió por el calor por la temporada; los niños se enferman y adultos ya con problemas de salud requieren de energía eléctrica.Por último, mencionaron que en días anteriores habían aceptado recibir la ayuda de la Agente Municipal de Antón Lizardo, Lizeth Cárdenas, sin embargo, criticaron que sólo fue a las oficinas de CFE a tomarse fotos, ya que no ha solucionado nada.