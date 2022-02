Desde hace meses, SEV no manda docentes a escuela de Veracruz Puerto

Padres de familia de la escuela primaria “Felipe Gardoqui Olmos” y “Sor Juana Inés de la Cruz” turno vespertino, ubicadas en la colonia “Progreso”, de la zona norponiente de la ciudad de Veracruz, tomaron las instalaciones, en protesta por la falta de 4 docentes desde que inició el ciclo escolar 2021-2022.Exigieron al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, que dé solución porque desde hace meses iniciaron la gestión ante la Delegación de la dependencia, sin obtener respuesta.Los docentes que requieren son de los grupos de tercero y cuarto en ambos turnos, los cuales se fueron por jubilación.Ante la situación, los padres del turno matutino decidieron contratar un particular pero ya es imposible costearlos; tan sólo de dos meses fueron 12 mil pesos.“Con muchos esfuerzos los padres de familia nos cooperamos para contratar un profesor externo para nuestros hijos, para que no se retrasaran más porque de por sí con la pandemia y las clases en línea fue muy difícil, estaban bastante desorientados y gastamos 12 mil pesos en el pago del mes de octubre y parte de noviembre, ya estamos en febrero y aún no han asignado docente, nosotros ya no tenemos dinero”.Están preocupados por el retraso que sufren los alumnos, porque con las clases en línea el aprendizaje fue difícil y aunque regresaron a presencial, no tienen profesores.A la protesta llegó el supervisor de zona, Marcos Luna Córdoba, a pesar de que intentó entablar diálogo con los padres para que retiraran la protesta, reconoció que aún no hay fecha para que se repongan los docentes.