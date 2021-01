Desde hace un año, Cuitláhuac no atiende a madres de desaparecidos

Integrantes de colectivos de personas desaparecidas de toda la entidad se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir la atención de las autoridades estatales y retomar las mesas de trabajo con los familiares de víctimas, pues desde hace un año están suspendidas.



"Estamos varios colectivos de todo el Estado. El Gobernador ya va para un año que no recibe a las familias en mesas de trabajo, él dice que es por la pandemia, eso no es cierto, porque él anda por todo el Estado. Si fuera por la pandemia, pues él estaría en su casa trabajando. Ha estado en muchas partes del Estado con muchísima gente", dijo Victoria Delgadillo Romero, de Enlaces Familias Xalapa.



Afirmó que la pandemia es sólo un pretexto para no atender a los colectivos ni trabajar para encontrar a sus familiares.



Además, reiteró el apoyo a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, pues aseguró que Matzumoto Benítez fue la única que los atendió durante los últimos meses.



"Se va a reelegir la nueva Presidenta y nosotros estamos apoyando a la doctora Namiko Matzumoto. Ella no nos manda; nosotros estamos aquí porque es la única persona que ha atendido a las familias. Las familias estamos aquí apoyando a la doctora, ella nos ha dado una buena atención. ¿Qué funcionario nos va a atender si los que deberían nos cierran las puertas? Estamos exigiendo que nos escuchen para que Namiko sea reelecta".



Descartó que este apoyo a Namiko Matzumoto sea algo político o una petición que venga de ella, ya que dijo, ha sido la única funcionaria que nunca les negó la atención.