Desde hace un año, espera que Alcaldía de Xalapa le devuelva su mercancía

Ana María León Castillo, quien dijo ser despojada en diciembre de 2019 de la mercancía que tenía en un local que construyó en la colonia El Moral, exigió al Ayuntamiento de Xalapa que le devuelva los supuestos productos que tenía en el lugar y el presunto dinero ahorrado de sus ventas.Expuso que fue el exalcalde Reynaldo Escobar quien les cedió ese espacio sobre la avenida Atenas Veracruzana, con la condición de que ellos construyeran con sus propios recursos y así lo hizo hasta que un día, según ella, al llegar ya no pudo entrar porque estaban los policías en el lugar y la cortina abierta."Yo no recibí ninguna notificación, ni nada, me dicen que fue del municipio, entonces me vine al Palacio Municipal a ver y me dijeron que habían desalojado porque iban a hacer otra cosa, les dije que mi local estaba con candado y tenía mercancía adentro y la saquearon y había un dinero", mencionó.León Castillo comentó que el 11 de diciembre, un día después de la apertura de su local por parte de funcionarios del Ayuntamiento, vino a reclamar sobre lo sucedido, donde supuestamente le prometieron que la indemnizarían y le devolverían la mercancía pero a casi un año, ello aparentemente no ha ocurrido."Les vine a decir que qué pasaba, que mi local ya lo estaban demoliendo en diciembre, estaba ubicado ahí en la colonia El Moral, (...) entonces vine para el Palacio y el regidor Francisco Javier González Villagómez dijo ante los medios de comunicación que iban a indemnizar a los que tenían sus locales allí", expresó mostrando una nota periodística y la relación de cosas que tenía en el establecimiento.Acotó que en varias ocasiones abordó al edil, quien le manifestaba que sí se le daría una indemnización y se le devolverían los productos y el dinero pero luego de varios intentos, dejaron de atenderla y no ha podido resolver esta problemática.