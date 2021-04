Al Calor Político:



Quiero reportar en su página que en la colonia Progreso nos tienen sin agua desde hace una semana, CMAS no respeta los tandeos y nosotros mes con mes realizamos nuestro pago.



No es posible que nos tengan así, sobre todo en esta época de pandemia en la que el agua es de suma importanicia. He tenido que cerrar mi negocio por esta situación.



Todos los vecinos exigimos a CMAS la reinstalación del servicio de manera URGENTE.