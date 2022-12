Desde noviembre, Xalapa mantiene operativo "reforzado" de seguridad: Policía Municipal

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Miguel Valdez Ramírez, aseguró que desde noviembre, con motivo de las festividades de Día de Muertos, se ha mantenido el operativo "reforzado" de vigilancia en la ciudad, sin que se hayan registrado incidentes relevantes.Expuso que esta estrategia en la que participan las Policías Municipal y Estatal y las fuerzas federales, se complementa con el apoyo de la población y las redes vecinales que se constituyeron en diversas colonias desde el inicio de la administración."Se implementó el operativo reforzado, no ha parado, ha estado de manera continua y ahorita en que son las fechas donde la ciudadanía tiende a salir más de vacaciones, también se hacen algunos tips en que las redes vecinales siguen operando con normalidad", expresó en entrevista.En ese sentido, recomendó a las personas que viajan por Navidad que si tienen un vecino de confianza le avisen que no van a estar para que cualquier situación anómala o cualquier persona ajena que se llegara a acercar a la misma, la reporten a las redes vecinales y se tenga la intervención de la Policía."Las redes vecinales siguen activas, todos seguimos trabajando con normalidad, atendiendo las situaciones que se han presentado en apoyo a la seguridad de Xalapa", manifestó.Valdez Ramírez reafirmó que el trabajo sigue desplegado y el personal policiaco trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana; y destacó que hasta ahora no se han registrado incidentes relevantes."En el primer cuadro de la ciudad se blindó aún más, precisamente, por la cantidad de negocios que hay, gente que viene a hacer algunas compras, la parte del primer cuadro de la ciudad se mantiene blindada y seguimos con el despliegue operativo", abundó.También indicó que se han recibido algunas solicitudes de acompañamiento por parte de ciudadanos que requieren el traslado de dinero, a fin de hacerlo de forma segura."La Policía Municipal lo atiende con mucho gusto, desde el momento en el que la persona nos indica que vayamos a encontrarnos con ellos, hasta que termine el cierre de la operación", externó.