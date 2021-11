Desde Omealca llegan ante la SEV para exigir docentes de secundaria

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 135 tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir a sus autoridades la asignación de profesores que desde hace tres años y medio carecen de ellos.Encabezados por Susana Pozos Rojas, integrante de la Sociedad de Padres de Familia del plantel escolar, expresaron que en reiteradas ocasiones han hecho la petición de que se envíen los tres docentes que faltan, así como un médico escolar, sin que haya sido atendida la misma.Señaló que a pesar de que se tiene la clave magisterial el personal requerido se desconocen las causas por las cuales las autoridades educativas no las han enviado.“Nos falta el (profesor) de Español, de Ciencias y de Geografía, así como el médico escolar, ya que el que daba este servicio falleció el año pasado. La clave sigue vigente y hasta ahora no han enviado a su reemplazo, a pesar de la necesidad que se tiene de sus servicios por la pandemia del COVID-19”, añadió.Expresó que el plantel educativo se ubica en la comunidad de Tenejapan de Mata, municipio de Omealca y en reiteradas ocasiones se ha hecho la solicitud correspondiente “nos dijeron hace 15 días nos darían solución al problema y se asignarían los profesores y ya pasó el tiempo, pero no han cumplido, lo que motivó a los padres de familia a trasladarnos hasta Xalapa para exigir respuestas”.Expresó que ante la carencia de personal docente, los profesores de la misma institución educativa se vieron en la necesidad de atender a los grupos que no tenían docente, con el compromiso de que se les iba a pagar “pero nunca le pagaron”, por lo que en el presente ciclo escolar, dejaron sin atención a dichos grupos.Los inconformes, señalaron que en reiteradas ocasiones se han manifestado en las oficinas centrales de la SEV para plantear el caso, pero la autoridad educativa correspondiente no ha dado la solución al problema.En total son 63 alumnos los que se quedaron sin los profesores mencionados. La matrícula total es de 301, señaló por último la entrevistada.