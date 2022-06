Desde penal de Tuxpan, Pasiano “N” espera que su “calvario” termine pronto

Desde el penal de Tuxpan, el alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”, dijo esperar que el "calvario" que representa estar recluido allí desde finales de octubre de 2021 acabe pronto, señalando que tiene su conciencia "tranquila"En una carta que supuestamente fue escrita a mano y firmada por él, agradeció las muestras de apoyo y preocupación que ha recibido de los habitantes de su municipio, ubicado al sur del Estado, insistiendo que no ha cometido ningún delito."Amigas y amigos de Jesús Carranza agradezco infinitamente su apoyo su preocupación por mi persona. Me siento tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila de que no he cometido ningún delito", expuso el candidato ganador por el Partido del Trabajo en la contienda extraordinaria del pasado 27 de marzo.Pasiano “N”, de profesión ganadero, está preso en el penal de Tuxpan, luego que un juez le impusiera dos años como medida cautelar ante la imputación de los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud pública, por portación de arma y enervantes, aunque tras la derogación del primer ilícito, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusó de tentativa de homicidio."Espero pronto estar con ustedes, que pronto termine este calvario que consideró injusto. Les pido que se mantengan unidos en pro del municipio", añadió el munícipe electo, cuya libertad y posibilidad de tomar las riendas de Jesús Carranza se decidirá en una audiencia pautada para el próximo 28 de junio."Estoy seguro que somos más las personas buenas que las malas y que unidas saldremos adelante. Gracias Jesús Carranza por su apoyo", reiteró Pasiano “N”.