Desde prisión, Duarte mete su cuchara en “Ley Nahle”… y le llueven críticas

Desde el Reclusorio Norte, donde purga su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, aprovechó la polémica por la “Ley Nahle” para emitir su opinión, defendiendo que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, sí puede competir por la Gubernatura de Veracruz.“El dilema de que si Rocío Nahle puede ser Gobernadora de Veracruz o no, es un falso debate y cualquiera con nociones básicas de derecho lo sabe”, publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter, lo que incluso fue retomado por redes sociales.Recientemente, cabe recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Constitución Política de Veracruz que permitía ser “veracruzanos” a personas con hijos nacidos en la entidad, con lo que presuntamente que sólo se pretendía acomodar a Nahle como candidata en 2024.Sin embargo, ministros anularon dicho apartado advirtiendo que para competir por la Gubernatura no puede reemplazarse ser nativo de la entidad, señalando además que la Constitución federal ya establece los requisitos para ser candidato en este sentido.Al respecto, Duarte coincidió con otros personajes de la oposición en cuanto a que dicha reforma “era innecesaria” si la Secretaria de Energía busca competir.“La Constitución Local de Veracruz, que es la que contenía la Ley Nahle, es una Ley secundaria que emana de la Constitución Federal que es la Ley Suprema y por lógica elemental es la ley predominante.“El Art. 116 de la Constitución Federal establece claramente los requisitos para ser Gobernador y nos guste o no, Rocío Nahle los cumple”, escribió el expriísta.Por ello, afirmó el exgobernador preso, “todo lo demás es ignorancia o grilla”.Cabe destacar que los comentarios de Duarte, que fueron retomados incluso por medios nacionales, volvieron a desatar críticas de la población.Y es que esta no es la primera vez que el Exgobernador tuitea para emitir su opinión en algún asunto de interés público, para denostar a opositores, felicitar a autoridades de Veracruz por operativos o para promocionar entrevistas que concede a medios nacionales.“Yo no sé porque @TwitterSeguro permite que sigan usando la burbuja de este delincuente ya procesado y que además le permita seguir certificado. Este señor es un vulgar político ladrón y no debería tener voz a sus tonterías”.“¿Por qué permite el Reclusorio que este reo use celular? ¡Y ahora dando lecciones de derecho! Vaya cinismo. Su verdadera experiencia está en saquear al Estado y reprimir, desaparecer y asesinar jóvenes. Ojalá y pague algún día por sus fechorías”.“¿Permiten celulares en la cárcel? ¿cómo tuitea?”, “Ya quítenle el Internet, por favor”, escribieron algunos al Exmandatario.Por su parte, otros cuestionaron si acaso Duarte de Ochoa estaría haciendo “ojitos a Nahle”, buscando acercarse al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) o ganar algún favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.“López Obrador no te sacará del bote al menos en este sexenio, Javiercito…”, “Ok, ya pronto saldrás gracias a este tuit”, “Oye, puerquito, ¿ya te andas tratando de hacer amix de MORENA para que te saquen del bote?”, cuestionaron usuarios de dicha red.