Desde prisión, hasta Duarte niega dichos de Lozoya sobre Ferrari

El exgoberandor de Veracruz, Javier Duarte, negó haber regalado un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, como señala el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).



A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió que él en su vida se ha subido a un automóvil de esa marca italiana y menos lo ha regalado.



Agregó que los únicos Ferraris que conoce son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarín.



"Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno".



"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", señala la publicación realizada alrededor de las 10 de la mañana.



Emilio Lozoya reveló en su denuncia ante la FGR que el exgobernador, Javier Duarte, le regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto.



Lozoya relata que en el marco de las celebraciones del “Día de la Marina” en Veracruz, el entonces gobernador de la entidad, Javier Duarte, se acercó al Avión Presidencial para entregarle al Presidente una carpeta.



Declara que al subir al avión, Peña Nieto dijo: “Miren lo que me regaló el Gober”, al tiempo que les mostraba la carpeta que contenía fotografías de un Ferrari con el texto “Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos”, junto con las llaves del vehículo.



Días después, el auto de lujo ya se encontraba en la bodega del Museo.