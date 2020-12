Desde Secretaría de Cultura, la 4T confabulaba contra colectivos de artistas

La tarde de este miércoles se reveló la existencia de un grupo de funcionarios públicos de la Secretaria de Cultura bajo el nombre “Desactivación de colectivos”, organizados para desintegrar las acciones de creadores que se han manifestado en busca de apoyos institucionales a lo largo del año.



Durante una reunión entre funcionarios de Cultura e integrantes de varios de esos colectivos de artistas y creadores –No Vivimos del Aplauso, Movimientos Colectivo por la Cultura y el Arte de México, y la Asamblea de Culturas— se puso en pantalla una imagen del chat que los funcionarios tenían en WhatsApp.



En el chat, participan, entre otros, Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural (y quien fue moderadora del encuentro); Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes; Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Alejandro Ortiz, Francisco Romero y Valeria López.



Tras la polémica, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el cual asegura que la secretaria de Cultura, Alejandra, Frausto, se deslinda de este grupo, y que no tenía conocimiento de su existencia y funcionamiento.



“Nos pronunciamos de manera contundente a favor del diálogo como único mecanismo para construir de acuerdos entre la institución y los grupos y colectivos artísticos”.



Añadió que los servidores públicos participantes del hecho recibieron un apercibimiento, que se analizan sanciones y que fue cesada de su cargo la persona responsable de la creación del grupo.



Entre otros diálogos que se alcanzaron a ver durante la reunión virtual, Paula Vázquez asegura: “Les damos unos días para pensarlo, la convocatoria estará abierta por si cambian de opinión”.



En un segundo mensaje, ella misma dice: “No. No vamos a seguir negociando nada”.



Pablo Raphael apunta en otro mensaje: “Ya me desconocieron como interlocutor”.



Finalmente, alguien cuyo nombre no se reconoce, advierte: “Alejandro, ¿puedes cerrar tu WA? Se ve en pantalla”.



Y en el mismo chat Ángeles Castro pregunta: “¿Las grabaciones se pueden entregar con un compromiso por parte de ellos de no divulgar???”.