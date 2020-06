Desdeñan señalamientos por supuesto acoso de funcionario de Bienestar, en Perote

El delegado federal de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el señalamiento contra el facilitador del programa Sembrando Vida, Baruch Herrera Ortíz, sobre presunto acoso sexual contra una joven peroteña, es en realidad “un ataque contra quienes trabajan”.



"Son ataques que vienen a personas que, como nosotros, están trabajando; algunos pueden pensar que traemos otro potencial y piensan que a través de golpeteo nos van a bajar la moral. El que nada debe, nada teme", dijo.



Resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá que investigar a través de la Policía Cibernética estos casos que, a su consideración, son suplantación de identidad y cuentas falsas.



"Me da mucho gusto que el compañero Baruch haya presentado su denuncia. Luego les daremos forma de que vean cómo se suplanta identidad, se crean cuentas falsas y la Policía Cibernética y la Fiscalía tendrán que investigar esta denuncia de lado y lado".



Afirmó que, dicha acusación fue un montaje “vil y ranchero”, ya que el perfil de Facebook de Esmeralda "N", quien lo acusó, es un cuenta falsa con fotografías de una youtuber.



"Verán que la supuesta persona, pues es una youtuber famosa. Un montaje vil y ranchero, que la Fiscalía investigue", dijo.



Cabe recordar que Baruch Herrera interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable por la publicación en diferentes medios de comunicación, en donde lo señalan de acoso sexual.



En el mencionado perfil de Facebook aparecen imágenes que supuestamente implican al funcionario, como un mensaje que dice:



“¿No quieres entrar a un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro? Te van a pagar 3700 al mes sólo por darme una noche amor”, lo que Baruch Herrera negó rotundamente.



Descarta fraudes con Créditos a la Palabra



Por otra parte, Huerta Ladrón de Guevara aseguró que aún no hay denuncias por fraudes que se estén cometiendo con los Créditos a la Palabra y las Tandas, como ocurrió con otros programas.



"Todavía no tenemos reportes al respecto, más bien, lo que constatamos es la gran necesidad de la gente que al recibir estos créditos, pues el respiro y la felicidad que tienen, pueden contener la necesidad de despedir gente. Entendemos que muchos de ellos todavía siguen esperando los apoyos, les contestamos que tienen que ver muchas cosas. Hasta el momento no hay ninguna denuncia".



Aseveró que en cuanto hace al programa de adultos mayores y apoyo a personas con discapacidad, serán beneficiados 650 mil en el primero y más de 50 mil personas con discapacidad.



"Recibirán 5 mil 250 pesos, porque se va a pagar julio, agosto, septiembre y octubre con las medidas de sana distancia. Estamos en color naranja en Veracruz, recordar que el color naranja quiere decir que sólo hay una cama para ti, que no hay que bajar la guardia".



Huerta Ladrón de Guevara indicó que todas estas acciones son una gran derrama económica , pues tan sólo en los programas antes mencionados se está pagando más de 300 millones de pesos.



"No sólo se trata de recuperar la salud y la vida, sino también provocar la recuperación económica con todos los programas sociales".



Además dijo que, de los 116 mil créditos que se aprobaron, ya se pagaron cerca de 100 mil, lo que significa la creación de un modelo económico que se disperse a toda la población.



"Con estos programas, estamos llegando casi al 70 por ciento de las viviendas en el Estado de Veracruz, casi al 95 por ciento de las viviendas en zonas indígenas", finalizó.