Desecha Tribunal Electoral federal quejas de MORENA por pasados comicios

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) desechó tres recursos de impugnación promovidos por partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” contra los resultados del proceso electoral del 6 de junio pasado.



Por medio de los recursos de apelación 144, 148, 149 y 150, los partidos MORENA, Encuentro Solidario y un particular impugnaron diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relacionados con los procesos electorales federal y local 2020-2021 en el estado de Veracruz.



La Sala Regional sobreseer los recursos 144 y 148, y en el 149 desechar de plano la demanda en virtud de que fueron presentados fuera del plazo legalmente previsto para ello.



En cuanto al recurso de apelación 150 la Sala Regional propuso desechar de plano la demanda.



Esto, dado que el Tribunal electoral determinó que el actor carece de interés jurídico para impugnar un acto que no incide directamente en su esfera de derechos, pues no formó parte de la cadena impugnativa.