Desecha Tribunal Electoral queja de PRI contra Congreso por Reforma Electoral

El Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó por improcedente el Juicio Electoral interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del presidente de la Mesa Directiva y Secretario General del Congreso del Estado por no haber entregado las copias certificadas de las actas de las sesiones de Cabildo que ratificaron la reforma constitucional en materia electoral.



El recurso fue presentado por la dirigencia estatal del PRI que encabeza Marlon Ramírez Marín en contra de Rubén Ríos Uribe y Domingo Bahena Corbalá, presidente y secretario general del Congreso local, respectivamente.



Durante la sesión pública virtual, la magistrada ponente Claudia Díaz Tablada señaló en el resolutivo que el quejoso argumentó que la negativa para la entrega de las actas de Cabildo le representaba un acto violatorio a su derecho de petición y al acceso pleno a la justicia.



El accionante argumentó que las copias certificadas de las actas de las sesiones de Cabildo eran necesarias para interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Sin embargo, en la sentencia, la Magistrada señaló que el TEV está impedido para pronunciarse respecto al fondo del asunto, toda vez que la cuestión planteada escapa a la materia electoral, derivado de que no se advierte que la supuesta omisión de otorgar la documentación solicitada incida en el ejercicio de algún derecho político electoral.



Toda vez que lo anterior no corresponde a un medio de defensa de naturaleza electoral, por lo que el recurso se declaró improcedente y se desechó.