Desechan amparo a exgobernador Javier “N” por no firmar solicitud

El viernes 21 de enero, un Juzgado de Distrito desechó el recurso de amparo promovido por el exgobernador de Veracruz, Javier “N”, contra los actos de jueces de control en Ciudad de México.El Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvió desechar el juicio 26/2022, formulado por el abogado de Javier “N”, Pablo Campuzano de la Mora, contra una orden de aprehensión.En este caso, la Fiscalía General de Veracruz requiere al exgobernador por su probable participación en el delito de desaparición forzada y, por ello, solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la ciudad de México para ejecutar la detención de Javier “N”, actualmente preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.Aunque su equipo de abogados promovió un amparo desde el pasado 14 de enero, Javier “N” no firmó la solicitud de manera directa. Por lo que el Juzgado 12º de Ciudad de México aplicó el concepto de improcedencia previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir del 107 Constitucional.Y es que al no firmar dicho recurso, Javier “N” renunció a la protección que le brindaba la Constitución en el artículo 107, desechándose así la petición.El exgobernador de Veracruz presentó un recurso adicional ante el Juzgado 11º de Distrito de Amparo en Materia Penal contra la orden de aprehensión que le requiere, obteniendo una suspensión provisional para no ser detenido.