Desechan parcialmente amparo a Alcalde de Cosoleacaque contra orden de captura

El alcalde de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parissi, no pudo comprobar la existencia de una eventual orden de aprehensión en su contra por parte de autoridades federales y por lo anterior, un Juzgado Federal desechó parcialmente una solicitud de amparo promovida por el munícipe.Además, con fecha 28 de enero de 2022, el Juez de Proceso Penal de Villa Aldama determinó trasladar la audiencia constitucional de Vázquez Parissi a las 10:10 horas del 21 de febrero de este año.Como lo dio a conocer alcalorpolitico.com el pasado 16 de noviembre, Ponciano Vázquez recurrió al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama para presentar el juicio de amparo indirecto 275/21 contra fiscales federales y locales.Entre estos, Ponciano Vázquez impugnó los actos del Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Regional Zona Centro-Veracruz, en representación del Fiscal Regional; el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II del Equipo 1 de Investigación y Litigación y el Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" Zona Centro, todos con sede en Veracruz, Veracruz.Sin embargo, al rendir su respectivo informe previo, las autoridades citadas por el Alcalde de Cosoleacaque negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar dichas negativas.Por lo anterior, el Juez de Proceso Penal determinó la inexistencia de los actos reclamados y al no haber materia que juzgar, negó la definitiva a Ponciano Vázquez, desechando de manera parcial también el recurso de amparo.Esto, dado que hay autoridades que el Edil mencionó y que no han definido si cuentan o no con una orden de presentación en contra del interesado.