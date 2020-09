Desechan queja contra diputados de MORENA por presuntos actos anticipados de campaña

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) desechó por improcedente la solicitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para imponer medidas cautelares por actos anticipados de precampaña en contra de Jessica Ramírez Cisneros, diputada local y de Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado federal.



La queja fue presentada por Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI ante el Consejo General del OPLE y en la cual expuso que ambos legisladores utilizan sus cargos para realizar reuniones con la ciudadanía del municipio de Minatitlán, a través de las cuales, desde su perspectiva, están realizando actos anticipados de precampaña o campaña y promoción personalizada, al posicionar sus nombres, imágenes y voces con la entrega de despensas; situaciones que, aduce el denunciante, ponen en riesgo la equidad en el próximo proceso electoral para renovar los integrantes de los 212 Ayuntamientos del Estado y el Congreso local de Veracruz.



Por ello, pidió que al árbitro electoral la adopción de medidas cautelares con la finalidad de ordenar a los servidores públicos denunciados suspender la promoción personalizada y que se retire la propaganda de los medios electrónicos donde aparecen Jessica Ramírez Cisneros y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de diputada local y diputado federal respectivamente.



La queja quedó radicada en el expediente CG/SE/PES/PRI/020/2020 y la Comisión consideró urgente el estudio de las medidas cautelares solicitadas en la queja presentada, cuya finalidad es prevenir daños irreparables en las contiendas electorales.



En el análisis de las pruebas aportadas por el quejoso la Comisión determinó que no obstante, se pueda apreciar que la diputada local y el diputado federal presuntamente entregan beneficios o apoyos a la ciudadanía, lo cierto es que las publicaciones que se ofrecen como prueba corresponden a coberturas noticiosas, producto del ejercicio periodístico, del derecho a la información y del ejercicio de la libertad de expresión, sin que haya elementos probatorios que desvirtúen ese supuesto.



Por tanto, no permiten configurar la promoción personalizada de ambos diputados denunciados, máxime que este tipo de publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho de la libertad de expresión y de prensa.



Agregó que con ello se evidencia que este tipo de publicaciones no corresponden a material pautado, pagado o administrado por algún servidor público para dar a conocer sus actividades, que pudiera, en principio, analizarse a la luz de lo dispuesto en los artículos de las infracciones previstas en la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, referentes a la promoción personalizada de servidores públicos.



Máxime que el quejoso no aporta algún otro elemento probatorio que permita presumir a esta autoridad que las publicaciones fueron pagadas, contratadas o difundidas por los servidores públicos denunciados.



Respecto de los actos anticipados de precampaña, se llegó a la conclusión de que no se actualizan los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña o campaña: personal, temporal y subjetivo.



Al no concurrir los elementos que permitan determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que la legisladora local y el legislador federal estén realizando actos anticipados de precampaña o campaña.