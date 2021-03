Desechan reclamo de MORENA contra el panista Sergio Hernández 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) declaró improcedente el dictado de la medida cautelar por presuntas violaciones a la normativa electoral por parte del precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández.



Y es que el representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, lo acusó de la supuesta realización de actos anticipados de campaña y calumnia, contraviniendo con ello las normas de propaganda política o electoral en contra de MORENA.



Sin embargo, los integrantes de la Comisión concluyeron que del estudio realizado preliminarmente y en “apariencia del buen derecho” no se acreditaron los elementos prohibidos por la normal.



En su denuncia, el representante morenista pedía que se ordenara la eliminación de diversas publicaciones hechas por Hernández Hernández en su perfil de Facebook, las hechas por el Comité Directivo Municipal en el suyo y en la página web de un medio de comunicación, respectivamente; además que se le prohibiera difundir el “Foro de Ciudades Más Seguras 2” y que “cesaran” los actos que causaban agravios a su partido.



Ante ello, en la resolución cautelar se insiste que del análisis de las publicaciones no se advierte contenido en el que el aspirante a la presidencia municipal capitalina haga de manera directa o indirecta un llamamiento expreso al voto en su favor o para apoyar a alguna persona o partido político o a no hacerlo.



Sobre la prohibición de la difusión del evento sobre seguridad, se señala que no se podía aplicar la tutela preventiva porque se trataba de “hechos futuros de realización incierta”, sin que se supiera el contenido de las entrevistas y si éste fuera a contener elementos que actualizaran la violación a la normativa electoral.



En torno a la supuesta calumnia en contra de MORENA, los consejeros del OPLE resolvieron que desde una perspectiva preliminar, la crítica hacia el gobierno no se entiende como la imputación de calumnia hacia autoridad o persona alguna, ya que esta conducta se da cuando se imputan hechos o delitos falsos, lo que no aconteció en el contenido denunciado.