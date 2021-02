Desempleo por pandemia complicó a padres cumplir con pensión alimenticia

La pérdida de empleo por la crisis sanitaria se ha reflejado en el incremento de la solicitud de ayuda por parte de madres de familia para exigir pensión alimenticia a los padres de sus hijos.



La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Veracruz, Blanca Aquino, explicó que hay casos en los que los hombres ya pasaban apoyo económico pero se quedaron sin empleo y no pueden cumplir.



"Lo que más están pidiendo es pensión alimenticia y atención de terapia psicológica. Lo de la pensión alimenticia es hasta cierto punto compresible y lo estuvimos viendo desde el año pasado porque se perdieron muchos empleos y entre ellos muchos hombres que tenían alguna denuncia por pensión alimenticia se quedaron sin trabajo y ellas están buscando una forma de exigirles".



Aunque también hay mujeres que mantenían a sus hijos y al quedarse sin trabajo, han requerido la pensión de los papás.



Lamentablemente, la crisis económica genera que estos casos se compliquen porque si bien hay padres que quieren contribuir, al quedarse sin ingresos, tampoco es fácil cumplir con la pensión.



"No se niegan, el argumento que dan es que no tienen trabajo y comprueban que no tienen trabajo. Nosotros ya no podemos hacer nada, les estamos enseñando un oficio para que ellas puedan tener un ingreso propio. Hay que darles unas alternativas porque está aumentando el desempleo tanto para ellos, como para ellas".



La opción es el autoempleo, por ello se dan talleres a mujeres.