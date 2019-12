Desertan 6 policías de Atoyac; señalan maltrato por parte del Comandante

Desertan seis Policías de la comandancia de Atoyac, por lo que de renunciar más elementos, está en riesgo la seguridad del municipio para estas fiestas decembrinas. Esto se debe a que el comandante José Martínez Castillo, “El Pokemon”; a pesar de que le llamó la atención el alcalde Óscar Pimentel Ugarte en reunión del pasado 14 de noviembre, éste sigue maltratando, acoso, soberbia y prepotencia a los elementos de tropa.



Policías que pidieron el anonimato, recordaron que el pasado 14 de noviembre, el citado Comandante “Pokemón” desarmó a 10 policías y de manera arbitraria trajo a sus relevos, gente de su supuesta confianza, lo que provocó el malestar de los elementos, por lo que bloquearon la Comandancia hasta que intervino el presidente municipal Óscar Pimentel Ugarte, quien se reunió con todos y puso orden en ese momento, advirtiéndole al mando policiaco que si seguía en esa actitud, iba a realizar los cambios necesarios.



Desafortunadamente, dijeron, su comandante sigue igual, ya que la tomó en contra de los que se le rebelaron la vez pasada y esto ha provocado que en esta quincena que está por terminar, hayan desertado seis elementos, entre ellos, Beatriz, Cinthia, Raúl, Nacho, Linda y otro de apellido Tobón.



Se conoció que ayer por la tarde el presidente municipal Oscar Pimentel Ugarte llevó a cabo el brindis con la Policía Municipal; sin embargo, se desconoce si aprovecharon el momento para darle a conocer la situación que enfrentan con el comandante José Martínez Castillo.



Ellos dijeron que del Alcalde no tienen nada qué decir, pues el pago está acorde, es buena persona, los escucha, y que el problema es el comandante “Pokemon”, expresaron.



Advirtieron que si el Alcalde no toma cartas el asunto, se verán en la necesidad de irse, porque el citado Comandante sigue en su postura, de seguir acosando a la tropa para traer a sus policías de “confianza”.



Expresaron que de nada ha servido que ha tenido varios cargos dentro de su carrera policiaca (delegado de la SSP en Fortín, en Papantla, de donde lo corrieron por hostigamiento, director de la Policía en la zona norte, y hasta ser reconocido como Policía del Año (por haber rescatado a una persona de la privación de la libertad), pero lamentaron que de nada sirve si no ha durado en los cargos, por esa actitud de prepotencia y hostigamiento hacía los elementos policiacos, concluyeron.