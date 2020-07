Designación de nuevos magistrados es ilegal, acusa PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) no se va a prestar al juego de simulación que los diputados de MORENA pretenden realizar al imponer la designación de 6 magistrados en el Poder Judicial, afirmó el presidente del Comité Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés.



Mediante un comunicado oficial, el líder partidista exigió al gobernador Cuitláhuac García que saque las manos del Poder Judicial para garantizar a los veracruzanos que se imparta justicia de manera imparcial, apegada a las leyes y sin beneficiar a ningún partido político.



“MORENA está limpiando el camino y toda traba que exista para las elecciones del 2021 y 2024, pues con ello tendrán el camino libre para cometer el gran fraude electoral y así perpetuarse en el poder”, dice el comunicado.



A decir de Guzmán Avilés, ha dialogado con los diputados de PAN para que el voto en el Congreso sobre este tema sea en contra, dado que no pueden pasar por encima de la ley ni de la garantía de los derechos individuales de los Magistrados que ya no están.



“De manera ilegal pretenden ocupar sus espacios”, asentó al agregar que en 2018, los morenistas se “rasgaron las vestiduras” para que el entonces gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, no ejerciera su facultad exclusiva y constitucional de proponer a 12 personas que ocuparían las magistraturas que se encontraban vacantes.



Además, recordó el caso de dos Magistrados que ganaron un amparo, por lo que esas designaciones están viciadas de origen y por lo tanto, deben ser reinstalados.



“Por tal motivo, el Congreso está impedido en nombrar a alguien más para ocupar su lugar, dado que sería un acto irregular”, finalizó.