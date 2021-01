Designan a Carlos Brito Lavalle nuevo director general de Canal Once

Este miércoles el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, presentó a Carlos Brito Lavalle como el nuevo director general de Canal Once.



El joven es nieto de Carlos Brito Gómez, quien actualmente funge como titular de la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz y quien tiene una amplia trayectoria en el partido.



De acuerdo con el funcionario federal, en el Canal Once Carlos Brito Lavalle laboró como coordinador de Operaciones y fue coordinador del programa Aprende en Casa I y II, así como jefe de división de Adquisiciones.



Durante la presentación, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, también deseó éxito a Carlos Brito, asegurando que el IPN siempre será su aliado.



De acuerdo con medios nacionales, Carlos Brito Lavalle aseguró que dará continuidad al proyecto que inició con la “Cuarta Transformación”, para convertir a Canal Once en una herramienta útil para la sociedad, que refleje la diversidad que se tiene como nación.



“Hoy veo un Once fortalecido, con una audiencia creciente y receptiva de programas cada vez más plurales y adaptados a nuestra cambiante realidad”.



Brito Lavalle aseguró que habrá transparencia y honestidad absoluta en el ejercicio del presupuesto público.



El evento contó con la presencia del coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el presidente del Sistema Público Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil; el Senador José Antonio Álvarez Lima, y del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez.



El nuevo director nació en Xalapa, Veracruz y según datos de internet tiene una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



Además, fue secretario Técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República, laborando desde marzo de 2018 en el Canal Once como jefe de la División de Adquisiciones de Producción.



En enero del año pasado fue nombrado Coordinador de Operaciones del Once, estando al frente de los proyectos de Aprende en Casa I y II.