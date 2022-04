Designan al Rey Infantil del próximo Carnaval de Veracruz

El Comité del Carnaval de Veracruz realizó el primer cómputo de la elección de Reyes Infantiles. De los 7 aspirantes, 4 pasaron al siguiente conteo, mientras que los demás quedaron descalificados por no reunir la cuota de continuidad de 60 mil pesos.Eydher Dorian Palacios Narcia, de distintivo rojo, será el próximo Rey Infantil del Carnaval 2022, su único contrincante,Adriel Hernández,no pasó y quedó descalificado. Dado que no hay opciones para que sean príncipes, es probable que se invite a dos niños de escasos recursos a que participen en la Corte, indicó el presidente del Comité, Luis Antonio Pérez Fraga.En el caso de las candidatas, pasan Aimar, quien reunió 60 mil votos; Pamela con 68 mil 48 votos y Frida con 60 mil votos. Dos pequeñas quedaron descalificadas.“Participaron 2 niños y 5 niñas, de ellas, pasaron 3 a la gran final y un niño que prácticamente es rey al quedar como candidato único, ya no hay necesidad de seguir aportando, él ya ganó, no tendría sentido que junte más cuando ya no hay competencia, las niñas tienen que seguir aportando”, dijo.Las pequeñas deben continuar reuniendo votos o pesos para seguir en la contienda, el cómputo final se realizará el próximo 29 de mayo y se definirá quién queda en primer lugar y con ello, será la reina infantil.“Les hace acreedoras a ser candidatas como princesas o reinas y a ser coronadas en la macroplaza del Malecón como princesas o reina”.El próximo jueves se realizará el primer cómputo a los candidatos a reyes de la alegría y el viernes para la reina del Carnaval.