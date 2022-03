Desigualdad económica aumenta riesgo de las mujeres a sufrir violencia: ONG

México conmemorará el Día Internacional de la Mujer con 21.2 millones de mexicanas sin ingreso propio y más de 14 millones con salarios que están por debajo del umbral de la pobreza.Tras la publicación, este 5 de marzo, del análisis “8 de marzo: raíces económicas de la desigualdad de género”, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que las mujeres en México reflejan un retrato con rasgos de exclusión, pobreza y desigualdad que las vuelve más vulnerables a situaciones de violencia.En el estudio, Paulina Gutiérrez, de Acción Ciudadana, dio a conocer que las mujeres trabajadoras perciben salarios que no son suficientes para superar el umbral de pobreza, además de que laboran sin ningún tipo de seguridad social.“Esa es la raíz económica de la desigualdad de género que resta autonomía a las mujeres y crea condiciones de riesgo y situaciones de violencia tanto en la calle como en las casas”, dijo.Paulina Gutiérrez añadió que la recuperación económica “no es pareja”, ya que las mujeres enfrentan el déficit de un millón de trabajos comparado con los niveles de prepandemia.“Mantener a las mujeres excluidas de las estructuras laborales, como impone el modelo patriarcal, reduce casi la mitad el tamaño del mercado interno, frena el crecimiento económico, limita la recaudación fiscal y -sobre todo- representa una injusticia social grave que niega dos derechos humanos fundamentales: la salud y el trabajo, situación que les impide ejercer su autonomía y las pone en mayor riesgo frente a la violencia” detalló.La analista agregó que prevalecen condiciones de exclusión y precariedad laboral y éstas mantienen a las mujeres sin ingresos para comprar lo mínimo, tampoco tienen seguridad social y menos un contrato en donde hacer valer sus prestaciones.“Hay casi 14 millones de mujeres que no pueden siquiera salir a buscar trabajo por estar confinadas a labores domésticas. Además de carecer de ingreso propio, realizan una labor sustancial para el funcionamiento de los hogares y de la economía en su conjunto. El 95 por ciento de quienes no se encuentran disponibles para trabajar por estar realizando estas tareas domésticas y trabajos de cuidado son mujeres”, concluyó.Asimismo, anunció su adhesión a la exigencia de mujeres que demandan la aprobación del Senado referente a la minuta de reforma para construir un sistema nacional de cuidados, cuya acción abriría las puertas al ejercicio de la autonomía de las mujeres pero la iniciativa está congelada desde la Cámara alta.