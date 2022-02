Desinformación, de las causas principales para no donar órganos: Médico

En lo que va de este 2022, en el Hospital General Regional del Seguro Social en Orizaba se han registrado tres donaciones de órganos y tejidos, de las que se obtuvieron cuatro riñones, un hígado, seis córneas, un músculo esquelético y piel.En entrevista el médico a cargo de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba, el médico Fortino Domínguez Sánchez, recordó que cada año el 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante, lo cual permite recordar que en México esperan más de 23 mil pacientes un órgano y/o tejido.“Durante este año hemos concretado tres donaciones, de las cuáles pudimos obtener cinco órganos y ocho tejidos, dando una nueva oportunidad de vida a pacientes en espera de un trasplante, pero es necesario que más gente se anime a convertirse en donador. No olvidemos que la única fuente de órganos que se tiene es otra persona, por eso cuando alguien fallece y si tiene un órgano o tejido viable es el momento propicio para que la familia decida una donación, y con ello otorgue vida a una o más personas".El galeno dio a conocer que el órgano con mayor demanda en todo el país, e incluso en otras partes del mundo, es el riñón y que actualmente existe en México una lista de espera de más de 16 mil personas.Reconoció que una de las principales causas por las que la gente no decide ser donador, es la desinformación, por lo que hizo una invitación a la población en general a acercarse a la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos, del HGR No. 1, donde se les puede aclarar todas sus dudas al respecto.Agregó que las personas interesadas en convertirse en donador pueden consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.IMSS.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos