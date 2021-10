Desinteresa registro para vacunar a menores con comorbilidades

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lamentó que a 12 días de haberse habilitado el registro para aplicarle la vacuna antiCOVID a menores de edad entre los 12 y 17 años con alguna comorbilidad y también a las embarazadas en este grupo etario, a nivel nacional sólo se han inscrito 25 mil.Por ello, hizo un llamado a los padres de familia de estos niños y adolescentes para que ingresen a la dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx, y completen el formulario, por ello permitirá tener un control de cuántos serán inmunizados próximamente.“Es muy importante que se suban a la plataforma porque eso nos ayuda en la organización y es muy triste que hasta ahorita se hayan subido, en 12 días que lleva abierta la plataforma, a nivel sólo a 25 mil chavos de 750 mil cuando menos, que son los que sabemos que tienen la comorbilidad, para que no pierdan la oportunidad”, expresó.Sobre el porcentaje de vacunación contra el Coronavirus en Veracruz, Huerta Ladrón de Guevara indicó que hasta este martes el avance es del 66%, estimando que al finalizar el mes, se supere el 70% fijado como meta.“El 66 por ciento hasta el día de hoy, de primera y segunda dosis. Nosotros estamos en un esfuerzo por cerrar casi en parejo, si nos llegan las vacunas en segundas dosis que nos faltan, no duden que lo haremos”, puntualizó al negarse a dar el número de municipios donde su población ya ha sido inmunizada.No obstante, destacó que sólo restan 33 demarcaciones por aplicar el biológico a los jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.“Hay municipios muy pequeños, como Xoxocotla y está Veracruz Puerto, entonces no es por municipio es por población”, explicó.Una vez más recordó a las personas que no se vacunaron en sus respectivas localidades, en la fecha y grupo de edad que les correspondía, que pueden ir a aplicarse la vacuna en los lugares donde todavía se están llevando a cabo las jornadas.“Ahorita estamos apurando a que se vacunen los que no lo han hecho en el municipio que les tocó, en el momento que tuvieron la oportunidad. Es una llamada más a que acudan a vacunarse aunque no sean de ese municipio, le vamos a dar la oportunidad de que vacunen”, señaló.