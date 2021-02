Desinteresan a cordobeses los ataúdes de cartón; prefieren los “bonitos”

Aun cuando en otros estados del país se incrementó el uso se ataúdes de cartón para economizar el servicio funerario, en Veracruz la gente sigue optando por ataúdes de madera y metálicos, además se duplicaron las incineraciones por coronavirus, explicó Humberto Vázquez, dueño de una funeraria.



Refirió que, muchos buscan un ataúd "bonito" para su familiar, como una manera de demostrar su amor, sobre todo a padres o hijos.



"Aquí en Veracruz no se ha recurrido a los ataúdes de cartón, por la pandemia se recurren con más frecuencia a la cremación directa y usualmente la gente no las compra porque son de cartón y como buen mexicano, no sepultas en un cartón a tu familiar, sobre todo a sus padres o hijos, buscan algo mejor".



Sin embargo, reconoció que sí incrementó el precio del servicio funerario aproximadamente mil 500 pesos pero se debe a que el trabajador de la funeraria debe llevar un equipo especial y es desechable.



El servicio funerario de inhumación es de 9 mil 500 pesos con ataúd metálico sencillo, mientras la incineración de 15 mil pesos, aunque hay mucho más caros depende de lo que el cliente elija.



Vázquez reiteró que los ataúdes de cartón los ofrecen, pero la gente no los compra.



"Quizá si tuvieran varios fallecidos para que sea más económico el servicio, pero por hasta ahora no, quieren lo mejor para sus difuntos" dijo finalmente.