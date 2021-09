Deslave cerró paso en carretera de Zongolica

Un deslave que se registró la mañana de este jueves en la carretera de Zongolica a Texhuacán mantiene bloqueado el paso a este último municipio en ambos carriles, por lo que se pide a la población buscar vías alternas.



El deslizamiento ocurrió a la altura del lugar conocido como Las Lomas y dejó toneladas de tierra, árboles y rocas sobre los dos carriles de la transitada vía, impidiendo el paso vehicular.



Pobladores que se dirigían a Zongolica y Texhuacan fueron los que se encontraron con la carretera bloqueada y dieron aviso a las autoridades de Protección Civil.



Los habitantes esperaban que personal del Ayuntamiento iniciara la limpieza de la carretera, aunque éste les informó que debido a que no se cuenta con maquinaria se rentaría una para despejar la vía.



Debido a las constantes e intensas lluvias que se han registrado en esta temporada, son varios los deslaves que se han registrado en diferentes municipios debido al reblandecimiento de la tierra.



Tan sólo el miércoles hubo también algunos deslizamientos en Astacinga en los límites con Tlaquilpa, aunque no fueron de gran magnitud.



Gracias a que el derrumbe en la carretera a Texhuacán que se ubica pasando la entrada a Mixtla, la población de ese municipio no se vio afectada.