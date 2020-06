Deslave deja sin hogar a familia, en la colonia Plan de Ayala, en Xalapa

“Afortunadamente esa noche no estuvimos en casa, porque nos quedamos en el trabajo, pero si así hubiera sido no la estaríamos contando”, aseguró René, un panadero xalapeño con tres hijos que vio afectado su domicilio por un deslave que casi lo destruye, en la colonia Plan de Ayala de esta capital.



En entrevista, comenta que sus hijos Miguel, Reni Dayán y Óscar Gabriel, de 15, 13 y 11 años de edad, respectivamente, ese día se quedaron con familiares y él y su esposa estuvieron en la panadería donde trabajan.



“Toda la noche llovió y nos preocupó. En la mañana, cuando regresamos a nuestra casa en la Prolongación Ébano No. 8, en el Andador Hernández Hernández, en la colonia Plan de Ayala, los cuartos estaban llenos de lodo y una habitación a punto de caer. La verdad nos salvamos de milagro, porque no estuvimos ahí”, refirió.





Dijo que aunque ese día llegaron autoridades de Protección Civil y le ayudaron un poco, desde ese día nadie más se ha parado por ahí ni se ha reportado. “He trabajado todos los días. La casa está muy afectada y aunque ya casi termino de sacar el lodo necesitamos apoyo con trastes, con una estufa, con ropa de vestir y cobijas”, expresó.





René Sánchez Hernández dice que él tiene fuerzas para seguir trabajando, pero que en estos momentos tan difíciles, pide ayuda a las autoridades estatales o municipales y a la ciudadanía xalapeña, “porque estamos desesperados y no sabemos qué hacer”.





René Sánchez Hernández pidió dejar su número celular (2283152683) para que quien guste apoyarlo se comunique con él y pueden ver la situación en la que se encuentra.



“La verdad no nos atrevíamos a hacer este llamado de auxilio, pero estamos desesperados y necesitamos el apoyo de las autoridades y de la gente”, concluyó..