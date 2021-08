Deslaves en Xalapa, por tolerancia de Américo con Antorcha Campesina: Ayuntamiento

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés,

Director del portal de noticias "Al Calor Político".

P R E S E N T E



Respecto de la nota “Por ahorrar, Hipólito dejó a xalapeños sin seguro para emergencias”, publicada este domingo 22 de agosto y firmada por Claudia Montero, me permito hacer las consideraciones siguientes:



1. El titular de la nota mencionada editorializa el tema, y en ninguna parte de la información aparece argumento alguno que sustente la intencionalidad de ahorro de las autoridades municipales, a quienes corresponde el asunto, pues no depende de la voluntad única del Presidente Municipal.



2. De acuerdo con la autora, cientos de familias afectadas por el paso del huracán Grace quedaron desprotegidas, lo cual no es necesariamente cierto. Cabe recordarles que durante la administración anterior, cuando operó el programa "Mi Hogar Seguro" al que la nota hace referencia ejemplar, únicamente se protegió a quienes pagaron su Impuesto predial durante el mes de enero del año correspondiente. El monto máximo otorgado era de 60 mil pesos, tras la evaluación y dictamen de un comité integrado por autoridades y funcionariado municipal.



3. En septiembre de 2017, tras los deslaves e inundaciones causados por el paso del huracán Katia, sólo se apoyó a 25 familias afectadas, sin especificar los montos correspondientes. Suponiendo, sin conceder, que se les hubiera entregado el máximo previsto, esto equivaldría a 1.5 millones de pesos; cantidad muy inferior al costo anual del seguro, de 5 millones de pesos, de acuerdo con la reportera.



4. En el caso de las afectaciones registradas este fin de semana, bajo la lógica del programa mencionado, el número de beneficiarios hubiera sido menor, pues en su mayoría se trata de personas que alquilan viviendas en zonas de muy alto riesgo, muchas veces irregulares. Por lo tanto no hablamos de propietarios ni hubieran pagado el Impuesto Predial en enero.



5. La tragedia que vive la población en las zonas de alto riesgo es producto de años de negligencia, pues se toleró los asentamientos irregulares en zonas de laderas inestables. Buena parte ellos, durante los años de las administraciones priístas.



6. No se trata de "destruirle ídolos" a la reportera, pero los deslaves y problemas más fuertes en estos días son resultado de la tolerancia del gobierno de Américo Zúñiga con Antorcha Campesina, cuyos integrantes deforestaron y dañaron áreas verdes, lo que ocasionó el derrumbe y arrastre de sedimentos sobre la calle de Mascareñas de la colonia Mártires de Chicago.



7. Lo que en realidad ayudó a mitigar este desastre, es que la actual Administración Municipal equipó a las áreas de Protección Civil, Limpia Pública, Arbolado, Alumbrado y a la CMAS con grúas, vehículos y herramientas para atender a la población. Además de volver a formar una Policía Municipal de Proximidad, de la que Xalapa careció durante muchos años.



8. En estos momentos nos corresponde a todos, principalmente a los comunicadores, evitar la difusión de noticias que nada aportan para mejorar la situación de la colectividad o denigren la labor de personas comprometidas con su función social.



9. Con base en la Ley Reglamentaria del Artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, le solicito respetuosamente publique esta aclaración en el mismo espacio que ocupó la nota referida, a lo que su medio de comunicación se ve obligado por difundir información inexacta o falsa.



Agradezco su atención y quedo de usted,



A T E N T A M E N T E

Xalapa, Veracruz, agosto 22 de 2021.



Mauricio Villa Amezcua,

Coordinador de Comunicación Social

del H. Ayuntamiento de Xalapa.