Deslaves y tragedias en Xalapa: Se desdeñan leyes, autoridades no ponen orden

Todos los xalapeños hemos quedado consternados con la tragedia ocurrida en la calle Brisas del Sedeño en la colonia Loma Bonita de la Capital del Estado, la noticia ha sido replicada en medios locales, nacionales e internacionales.La pregunta que surge es sí se podría o no haber evitado esa desgracia; muchas materias e instituciones tienen que ver con ello, protección civil, asistencia social, uso de suelo, medio ambiente, etc, etc. y es en esto último es donde centrare mi punto de vista y comentarios, planteando las siguientes interrogantes:¿Qué planes o programas se deben hacer desde el punto de vista ambiental?¿Qué se debe legislar en la materia?¿Debe existir una institución que regule y vigile esos aspectos?Sorpresa, todo ello existe.Desde el año 2000 que fue decretada la Ley Núm. 62 Estatal de Protección Ambiental, vigente hasta la fecha, se establece que tanto los fraccionamientos, unidades habitacionales, así como las colonias y las lotificaciones deben someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental, donde entre otras cosas, se deben observar el riesgo ambiental que existe en el sitio a evaluar.Artículo 39. … quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría y se someterán al control de la Procuraduría:VI.- Fraccionamientos, lotificaciones, colonias y unidades habitacionales, así como trabajos de movimiento de tierras y nivelación de terrenos…A este respecto, basta consultar la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado (SEDEMA) en su apartado de situación actual de manifestaciones de impacto ambiental, para observar que prácticamente las lotificaciones y colonias no son sometidas a este proceso en todo el Estado de Veracruz y no se trata de aplicarle la ley a aquella persona que compra su lote, sino al que hace el negocio cuando lotifica y vende cada uno de esos lotes que al tiempo forman una colonia.Pero la falta no termina allí, la SEDEMA al momento de evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental, de acuerdo a la misma Ley, esta obligada a observar los lineamientos que se establezcan en los diversos instrumentos jurídicos en materia de uso de suelo, entre ellos los Programas de Ordenamiento Urbano o las Áreas Naturales Protegidas.Artículo 44. En la evaluación del impacto ambiental la autoridad que corresponda considerará:I. El ordenamiento ecológico Estatal, Regional y Municipal.II. Las declaratorias de áreas naturales protegidas y sus programas de manejo respectivos.III. Las áreas privadas de conservación inscritas en el Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos y sus programas de manejo.IV. Los programas de ordenamiento urbano estatales, regionales y municipales…En el sitio donde se suscitó la tragedia, Calle Brisas del Sedeño (Col. Loma Bonita-Col. Brisas del Sedeño) desde que fue decretada en el año 2004 la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, Ver. esa zona está considerada como Reserva Ecológica Restrictiva y en ella NO están permitidos los asentamientos humanos, sin embargo, el crecimiento de las colonias en esa poligonal continúa hasta nuestros días. Esta negativa de no permitir su urbanización puede ser porque se trate de sitios ecológicamente importantes o por que las condiciones como grado de pendientes, tipo de suelo, susceptibilidad a inundaciones etc, etc, indiquen que se trate de sitios de alto riesgo ante fenómenos como el que acabamos de pasar.Y continuando con el análisis de la Ley referida tenemos que su artículo 52 señala que los Ayuntamientos antes de emitir Licencias de uso de suelo o Permisos de construcción u operación deben exigir las autorizaciones de impacto ambientalArtículo 52. Para el otorgamiento de autorizaciones para usos del suelo y de licencias de construcción u operación, los ayuntamientos exigirán la presentación de la resolución en materia de evaluación de impacto ambiental que autoriza…Esta situación no es privativa de la ciudad de Xalapa, el mismo problema se observa en todas las ciudades de nuestro Estado, donde día a día se observa como se van estableciendo unidades habitacionales, colonias y otro tipo de desarrollos en sitios donde no deben establecerse.Ante todo esto ahora resurgen las preguntas:¿Para qué se emiten leyes que no se van a cumplir?¿Para qué se gastan millones de pesos es Planes y Programas que nadie respeta (incluidas las propias instituciones que los mandan a elaborar)?¿Para que existen instituciones que no llevan a cabo lo que por ley están obligados a regular y vigilar?¿Quiénes otorgan los permisos violando todo marco normativo?¿Por qué los H. Notarios no observan el marco regulatorio en la compra-venta de lotes o viviendas?¿Por qué instituciones como la PMA no verifica este tipo de asuntos?Alguien debe poner orden para que exista una verdadera trasformación de nuestro país.