Desmiente Alcalde de Xalapa que se esté multando por no usar cubrebocas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero aseguró que no se está sancionando a los ciudadanos que no porten el cubrebocas como se ha expuesto en redes sociales.



"Es mentira, nosotros no estamos cobrando multas. Es una cuestión de salud pública, el exhorto del Sector Salud es que si todos nos cuidamos logramos que el contagio no prolifere. En este momento se está exhortando se está pidiendo encarecidamente a la población que use el cubrebocas, que guarde la debida distancia que procure quedarse en su casa".



El Edil manifestó que se está realizando el mayor esfuerzo para dotar a todos los xalapeños de cubrebocas.



"Nosotros por el momento no hemos contemplado esa medida que sería más coactiva; por el momento no lo estamos haciendo. Más bien estamos apelando al diálogo, a la razón. Creo que a todos nos conviene usarlo", expuso.



Respecto de los operadores del transporte público que siguen sin usar este implemento, el munícipe enfatizó que también se les hará llegar, pues estas personas llevan a cabo una actividad que es posible fuente de contagio.



"Ahí sí les estamos pidiendo que lo usen de manera obligatoria, para bien de ellos y de su familia, que es el caso de transporte y de los que manejan alimentos. Ahí sí probablemente tomemos una medida más estricta y vigorosa para exigir que por el bien del trabajador y clientes, cuiden la salud y usen cubrebocas", añadió.



Cabe recordar que ante la entrada a fase tres por la pandemia, el Cabildo de Xalapa, tomó la iniciativa de hacer obligatorio el uso de cubrebocas, hecho que causó polémica en los ciudadanos, por posibles sanciones al no portarlo.