Desmiente Alcalde de Zongolica que Ayuntamiento rente tanques de oxígeno

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, aseguró que el servicio de tanques de oxígeno para personas que padecen COVID-19 y lo necesiten es gratuito y negó que el Ayuntamiento los rente.



Lamentó que a través de perfiles falsos de cuentas de redes sociales, algunas “personitas” andan comentando locuras y generando conflictos en las comunidades al difundir “mentiras de récord”, lo que puede provocar alguna defunción al difundir que el Ayuntamiento renta de tanques de oxígeno y puede ser que un enfermo que lo requiera no lo solicite pensando que le van a cobrar.



Aclaró que el servicio es gratuito y al momento se ha apoyado a 38 personas que han requerido un tanque, el único requisito es que lo regresen lleno para que esté disponible para otra persona.



Mientras encuentra la forma jurídica de sancionar el chisme, puso en marcha el programa “aclarando mentiras”, a través del cual dará contestación inmediata a cualquier rumor que se difunda.



El munícipe reiteró que el próximo 31 de diciembre se despedirá a los habitantes de Zongolica con la finalidad de que en el año 2021 pueda concluir todo el plan de trabajo pendiente.



“Dentro de tres meses ya me voy, ¿por qué me atacan? Déjenme trabajar”, aseveró.



El munícipe pidió a los habitantes que cuando alguien difunda chismes, que se lo comuniquen lo más pronto posible para aclararlo y a los chismosos entornarles la canción de Consuelo Velázquez “yo no fui” que hizo popular el cantante Pedro Infante.