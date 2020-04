Desmiente Regidor de Coatepec detenciones por no acatar recomendaciones ante pandemia

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, informó que la Policía Municipal está trabajando en la contingencia sanitaria con apego a la ley y siguiendo las indicaciones del Gobierno Estatal y Federal.



Y es que rechazó que se hayan hecho detenciones de ciudadanos que no lleven a cabo las medidas de prevención por la emergencia de salud.



“Ha habido trabajo coordinado y han estado trabajando apegados a la Ley, no ha habido situaciones de detenciones, no es así. Nuestra policía está capacitada y apegada a derecho, lo que indican los Gobiernos Estatal y Federal, apegados a nuestras atribuciones de la Ley Orgánica del municipio libre”, detalló.



Asimismo, dijo que ante llamadas de pobladores para alertar sobre reuniones masivas o fiestas, los elementos han acudido; sin embargo, aseguró que muchas de éstas han sido falsas.



“Ellos no paran, muchas de esas llamadas no son ciertas y eso implica gasto de tiempo y recursos. Se desplazan y estamos en nuestro tercer año de la conformación de la policía, trabajando y estirando el presupuesto. Ellos han estado al triple en funciones”, precisó.



Finalmente, añadió que a los policías, así como a las áreas de Comercio y Protección Civil, se les ha dotado de los insumos necesarios de protección, al tener ellos el primer contacto con la ciudadanía.



“Son áreas importantes, no han parado, no se han detenido y había que dotarlos de los insumos para su trabajo, porque ellos son quienes tienen un primer contacto con la ciudadanía en caso de una llamada de auxilio”, finalizó.