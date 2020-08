Desmiente Secretario de Gobierno haber amenazado a periodista

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que no tiene ningún tipo de problema con algún medio de comunicación y siempre se ha conducido con respeto a la libertad de expresión, por lo que desmintió que haya realizado amenazas a directivos o reporteros de alguna casa editorial.



Durante entrevista, donde se le cuestionó sobre las supuestas amenazas vía mensaje que hizo a una directiva de un medio de comunicación en el puerto de Veracruz, expresó que ha demostrado que no tiene problema con lo que publican algunos medios, aunque sea erróneo.



“Tan es así que ahora que tuve un problema de salud algunos comunicadores y algunos medios de comunicación, particularmente del puerto de Veracruz, hasta nos mataron. Nos pusieron grave primero y luego nos mataron, difundieron fotografías que no correspondían a un servidor y sin embargo nosotros nunca hemos atentado contra esta parte”, sostuvo el funcionario estatal.



En este sentido Cisneros Burgos dijo que quienes quieren promover alguna situación en ese sentido se equivocan ya que en esta administración son respetuosos de manera total.



“Y no de ahora, de nuestra vida. No por ninguna situación, sino por convicción de la libertad. No solamente de los medios de comunicación, de todas las personas”, acotó.



Y es que a decir del funcionario estatal tiene diálogo permanente con otras expresiones políticas que gobiernan en Veracruz a través de los municipios e inclusive en el Congreso del Estado.



Por tanto, reiteró que se equivocan quienes piensan que se restringe en esa parte, puesto que no se hace con los medios de comunicación ni con nadie.



Para finalizar, el encargado de la gobernabilidad en el estado, se refirió a la conversación vía WhatsApp que se publicó en medios de comunicación donde se refiere a una columna publicada y dejó en claro que no ve algún comentario que haya hecho y que tenga que ver con alguna agresión “y menos a una mujer”.